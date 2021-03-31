Симферополь, , 09:59 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, статистику на 31 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 30 марта, сообщалось о 69 новых случаях заражения.

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Выздоровели за сутки 175 пациентов, в статистику смертности включено пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Всего за период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 633 человека, выздоровели 35 253 человека. Скончались 1069 пациентов с подтверждённым COVID-19.

На 31 марта в ковид-стационарах остаются 1353 человека — за сутки выписаны 143 пациента, 94 госпитализированы. Дома лечатся 373 человека с положительными тестами на коронавирус.