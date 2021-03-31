Баргузинский район, Бурятия, , 09:58 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над бывшим главой Баргузинского района Алексеем Балуевым, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, суд признал его виновным.

Было установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый ввёл на территории района режим ЧС из-за разрушения моста через реку Сувинка. Это позволило ему заключить контракт на ремонт сооружения с местным предпринимателем без конкурса. К марту 2018 года работы были завершены и более 1,4 млн рублей были перечислены подрядчику.

«Однако в ходе проведенной в рамках уголовного дела экспертизы установлено, что в результате нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций», — отметили в ведомстве.

В результате судья приговорил Алексея Балуева к штрафу в размере 130 тыс. рублей.

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