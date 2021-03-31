Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Предполагаемые хакеры из России получили в 2020 году доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников газеты, хакеры получили доступ к электронным почтам в бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Отмечается, что пока не установлено, получили ли хакеры доступ к секретным данным. Также неизвестно, является ли эта атака частью кибервзлома SolarWinds.

Как сообщало ИА REGNUM, фирма по компьютерной безопасности SolarWinds подверглась кибератаке в декабре 2020 года. В США ответственность за инцидент возложили на Россию. В Кремле и российском МИД подчёркивали непричастность Москвы к кибернападению. Сенатор Роб Портман назвал взлом SolarWinds победой «иностранных противников» США и провалом для МВБ.

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