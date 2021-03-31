Казань, , 10:05 — REGNUM На улицах Казани установили видеодатчики для фиксации передвижения уборочной техники и анализа потребности в очистке дорог.

Как сообщает пресс-служба городского комитета внешнего благоустройства, приборами в первую очередь оснастили центр Казани — улицы Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова и Назарбаева. Оценить работу дорожных служб с помощью видеодатчиков смогут также на улицах Фучика, Чуйкова и Ленинградской. В настоящее время установлены десять тестовых систем фотовидеофиксации, а до конца апреля их количество увеличат до 38.

В дальнейшем датчики планируют использовать для отслеживания случаев вандализма — порчи тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие уличного освещения и дорожной разметки. Кроме этого, приборы будут указывать на препятствия для дорожных служб, например, припаркованные автомобили или открытые люки.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии с 1 апреля по 31 мая пройдет традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 24 апреля объявлен общегородской субботник.

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