Нью-Дели, , 10:00 — REGNUM Заявка на использование в Индии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет 31 марта рассмотрена экспертным комитетом Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами страны (Central Drug Standards Control Organisation). Об этом 31 марта сообщает агентство ANI.

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При этом заявка на получение разрешения на ограниченное использование российского препарата в чрезвычайных ситуациях была в феврале подана индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL).

Позднее представитель руководства DRL Дипак Сапра сообщил, что компания уже освоила технологию производства «Спутника V».

Отметим, на сегодняшний день в Индии за все время пандемии было выявлено 12 149 335 носителей коронавируса, из которых 53 480 — за последние 24 часа.