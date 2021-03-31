Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 32-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 86:74.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Билли Бэрон, записавший в свой актив 24 очка.

В составе ЦСКА лучшими стали Йоханнес Фойгтманн, набравший 21 очко, Торнике Шенгелия, на счету которого 14 баллов

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» идёт на девятом месте.

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