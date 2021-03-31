Сеул, , 10:04 — REGNUM В Южной Корее сообщили об изменениях в структуре взаимной торговли с Австралией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и Корейской ассоциации внешней торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, в 2020 году на Южную Корею приходилось 4,5% от общего объёма торговли Австралии. Южная Корея является четвертым по величине торговым партнёром Австралии после Китая, США и Японии.

Общий товарооборот стран в прошлом году составил $24,9 млрд, что на 13% меньше, чем в 2019 году. В частности, экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 21,6%, до $6,2 млрд, а импорт товаров из Австралии — на 9,2%, до $18,7 млрд.

Эксперты отмечают, что на фоне пандемии коронавируса поставки на рынок Австралии нефтехимической продукции упали на 47,3%, однако косметики, напротив, выросли на 16,2%, а переработанных морепродуктов — на 193,6%.

По данным KOTRA, такие перемены связаны с изменением структуры спроса на австралийском рынке.