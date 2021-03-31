Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM На Камчатке на спорткомплексе «Морозная» состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту в среду 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Мы не просто чувствуем себя частью великой страны, мы говорим, что здесь, на Камчатке, начинается Россия», — сказал на церемонии открытия губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В первых соревнования в дисциплине «супергигант» 31 марта приняли участие 37 мужчин и 60 девушек.

В четверг 1 апреля спортсмены определят сильнейших в «слалом-гиганте». 2 и 3 апреля пройдут соревнования в дисциплине «слалом» в чемпионате России и этапе Кубка России (FIS), а 4 апреля — командные соревнования.

«То, что сегодня Камчатка встречает горнолыжников России, значит, что с Камчатки начинается не только утро, но и дух спорта, здоровья, любви к России. Я желаю спортсменам ярких и убедительных побед», — сказала депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на Камчатке проходили первенство и чемпионат России по Северному многоборью — копилку спортивных побед Магадана пополнили воспитанники спортивной школы №1.