Кишинёв, , 10:02 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от «Партии социалистов» направили в Конституционный суд республики запрос, в котором уведомили судей, что президент страны Майя Санду игнорировала решение парламентского большинства о выдвижении кандидата на пост премьер-министра. Об этом говорится в обращении от «социалистов», обнародованном на сайте партии.

Народные избранники отреагировали на запрос Санду в Конституционный суд о роспуске парламента. Поводом для этого запроса стало то, что депутаты не приняли выдвинутого ей Игоря Гросу на пост премьер-министра. По мнению депутатов, президент не имеет оснований для роспуска парламента.

«В настоящее время существует парламентское большинство, в смысле рекомендаций Конституционного суда и Венецианской комиссии, которые прямо предусматривают невозможность роспуска парламента за действия, которые не имеют к нему отношения, — говорится в обращении партии. — Президент имитировала намерение назначить правительство».

В документе подчеркивается, что Санду проинформировали о том, кого поддерживает парламентское большинство, но она выдвинула своего кандидата в премьер-министры.

Стоит отметить, что, согласно конституции Молдавии, президент должен выдвигать кандидата в премьер-министры, назначенного большинством парламента. Санду дважды выдвигала своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После этого депутаты «Партии социалистов» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Гросу. Указ о выдвижении Гросу КС признал законным.

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