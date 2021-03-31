София, 31 марта 2021, 10:00 — REGNUM Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 30 марта заявила в интервью для телеканала 24 çasa, что ее позиция в отношении Скопье не имеет отношения к выборам в Болгарии.
По словам Захариевой, политика Скопье не внушает оптимизма — в Скопье до сих пор не объяснили причину запрета на ввоз книг с текстами болгарских народных песен, около 400 угроз получила представительница Болгарии на Евровидении Виктория Георгиева «только за то, что у нее есть болгарское гражданство».
Исходя из того, что последние два факта были перечислены подряд, выходит, что в угрозах в отношении Георгиевой Захариева также обвиняет македонское руководство.
Напомним, 4 апреля в Болгарии пройдут очередные парламентские выборы. Считается, что теряющая поддержку населения правящая партия ГЕРБ выбрала более радикальную политику в отношении Северной Македонии осенью этого года ради коалиции с националистами из ВМРО-БНД. Осенью 2021 года Болгария наложила вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.
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