София, , 10:00 — REGNUM Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 30 марта заявила в интервью для телеканала 24 çasa, что ее позиция в отношении Скопье не имеет отношения к выборам в Болгарии.

Екатерина Захариева «У нас есть соглашение 2017 года, которое не выполняется. Позиция правительства была единогласно одобрена парламентом Болгарии. В Республике Северная Македония знают позицию болгарских политических партий и мнение болгарского народа, 83,8% граждан не поддержат вступление Северной Македонии в Евросоюз до тех пор, пока не будет заключено соглашение об историческом прошлом Болгарии».

По словам Захариевой, политика Скопье не внушает оптимизма — в Скопье до сих пор не объяснили причину запрета на ввоз книг с текстами болгарских народных песен, около 400 угроз получила представительница Болгарии на Евровидении Виктория Георгиева «только за то, что у нее есть болгарское гражданство».

Исходя из того, что последние два факта были перечислены подряд, выходит, что в угрозах в отношении Георгиевой Захариева также обвиняет македонское руководство.

Напомним, 4 апреля в Болгарии пройдут очередные парламентские выборы. Считается, что теряющая поддержку населения правящая партия ГЕРБ выбрала более радикальную политику в отношении Северной Македонии осенью этого года ради коалиции с националистами из ВМРО-БНД. Осенью 2021 года Болгария наложила вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Северной Македонии направил Болгарии ноту протеста