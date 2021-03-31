Подгорица, , 09:55 — REGNUM На данный момент в Черногории вакцинированы от коронавируса 19 118 человек, то есть 3,1 процента населения, сообщается на сайте covidodgovor.me.

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3273 человека получили вторую дозу вакцины.

На данный момент на вакцинацию записались 80 018 человек, что составляет 13 процентов населения.

Из тех, кто заявил о желании получить вакцину, привиты 24%.