Варшава, , 09:55 — REGNUM Представители исследовательского центра «Барометр польского рынка труда» (Польша) выпустили аналитический доклад, из которого следует, что 24% местных бизнесменов планируют в текущем году сокращать штат своих наемных сотрудников. Это вызвано потерями из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы выяснили, что лишь 9% польских предпринимателей планируют искать новых сотрудников в этом году. В то же время 24% бизнесменов подумывают о сокращении рабочих мест», — сообщил журналистам руководитель «Барометра польского рынка труда» Кшиштоф Инглёт.

В качестве интересного результата исследования он добавил, что работодатели будут пытаться побудить сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19. В 14% опрошенных компаний это ставят условием возвращения на работу в офис.

Что касается наемных работников, 49% из них ожидают в текущем году углубление экономического спада, начавшегося в 2020 году. «Каждый пятый житель Польши считает, что его положение на рынке труда из-за локдауна и пандемии ухудшится. При этом, шесть из 10 наемных работников не намерены менять работу. Это контрастирует с ситуацией последних лет, когда многие люди заявляли о желании поиска лучшей работы и больших размеров оплаты труда. Из оптимистических результатов можно выделить разве что тот факт, что семь из 10 опрошенных наемных сотрудников уверены, что их работодатель найдет выход из ситуации во время пандемии», — сообщил Инглёт.

В опросе приняли участие 300 бизнесменов, которые являются работодателями и 600 наемных сотрудников. Исследование проводилось в Польше 22 — 26 марта текущего года.