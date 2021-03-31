Краснодар, , 09:52 — REGNUM Более 35 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Краснодарский край 30 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Партия вакцины в ближайшие дни будет направлена в муниципальные образования. Сегодня сделать прививку от коронавируса в Краснодарском крае можно в пунктах вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики. Для жителей отдаленных поселений работают 24 передвижных медицинских комплекса, приобретенных в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение».

По данным на 30 марта прививки от коронавируса в Краснодарском крае сделали уже 196,5 тыс. человек, за последние сутки — 6512 человек.