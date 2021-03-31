Берлин, , 09:51 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии был выявлен 17 051 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 808 873.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 249 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 76 342.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,521 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (608 416 заразившихся), Бавария (496 321) и Баден-Вюртемберг (361 625).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.