Москва, , 09:49 — REGNUM За два месяца оборот театров, кинотеатров, концертных залов вырос на 37,1%, сообщил 31 марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что 22 января требования к уровню заполняемости кинозалов и театров были ослаблены.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20−21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей — это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений», — сказал Ефимов.

При этом общий оборот за два месяца с 23 января по 23 марта составил 4,6 млрд рублей, отметил заместитель мэра. Это 71,5% от показателей за тот же период в 2020 году, до введения ограничительных мер.