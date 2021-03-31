Ташкент, , 09:48 — REGNUM В Узбекистане ужесточили уголовную ответственность за призыв к массовым беспорядкам и насилию с использованием СМИ и интернета. Это следует из соответствующих поправок в законодательство, опубликованных агентством «УзА».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв одобрил поправки в уголовный кодекс, а также в кодекс об административной ответственности. В частности, изменения внесены в ст. 244 УК республики («Массовые беспорядки»).

Призыв к массовым беспорядкам через СМИ или интернет наказывается штрафом от 300 до 400 базовых расчетных величин (БРВ) ($7011−9348) или исправительными работами от двух до трех лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, штраф за публичный призыв к нарушению актов законодательства наказывается штрафом 60−80 БРВ ($1402−1870).