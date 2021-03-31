Вашингтон, 31 марта, 2021, 09:52 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлена на продажу крошечная модель BMW Isetta 300 1959 года выпуска с одной дверью. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Однодверный BMW Isetta 300

Выставленный на торги автомобиль имеет небольшой пробег (25 700 км), однако его мотор был отреставрирован. Также владелец заменил обивку на сиденье и ковровое покрытие в салоне.

В движение BMW Isetta 300 приводит 298-кубовый мотор, который сочетается с четырёхскоростной коробкой передач.

Автомобиль укомплектован 10-дюймовыми штампованными колёсными дисками с гидравлическими барабанными тормозами, а также хромированными миниатюрными бамперами.

На данный момент стоимость автомобиля составляет 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей), однако до конца торгов ещё четыре дня.

Ранее стало известно, что компания RM Sotheby's выставит на торги 6 апреля нынешнего года необычный электромобиль Porshe Taycan с кузовом, украшенным работой известного американского художника-фотореалиста Ричарда Филлипса.

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