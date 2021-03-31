Москва, , 09:58 — REGNUM Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила перекладывать на новых собственников коммунальные долги прежних владельцев квартир. Об этом пишет 31 марта газета «Известия».

Ассоциация подготовила и направила в Минстрой РФ соответствующий законопроект. Речь идёт о долгах за управление, содержание и текущий ремонт жилья, а также за такие услуги, как водоснабжение и отопление.

По словам члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, при покупке жилья граждане редко интересуются чужими долгами, а прежние собственники часто пропадают, накопив задолженность.

Теперь предлагается передавать новому собственнику не только долг за капремонт, но и долги за прочие коммунальные услуги. Ассоциация указала, что изменения нужны в статьях 157 и 158 ЖК РФ.

В риелторской компании «Этажи» отметили, что долги за ЖКУ есть примерно за половиной квартир, выставляемых на продажу. Часть собственников всё-таки гасит их перед сделкой.

Гордеев считает, что изменения заставят покупателей квартир интересоваться ситуацией с долгами и просить продавцов погасить их или предоставить скидку на жильё.

В Минстрое сообщили, что в целом поддерживают необходимость решения вопроса с долгами, но позицию сформируют после изучения документа.