Севастополь, , 09:46 — REGNUM Житель Севастополя обвиняется в совершении 17 изнасилований, в том числе в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело в отношении его направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 45-летний фигурант дела с 2014 по 2020 год в разных районах Севастополя совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, его жертвами стали пять женщин и 14 несовершеннолетних. Он также похитил имущество одной из потерпевших.

Сам обвиняемый свою вину в ходе предварительно следствия не признал. В ходе расследования дела следователи провели допросы 18 потерпевших, более 150 свидетелей, также проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований.

Доказательства получены в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных обвиняемым на местах преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.