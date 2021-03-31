31 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Максим Мордвинов, , 10:32 — REGNUM



Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Жители Пензы в социальных сетях активно обсуждают продление режима повышенной готовности до 30 апреля. Не остались без внимания горожан и новые ограничения для пожилых людей, которые врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко установил в регионе.

Многие жители ожидали послабления масочного режима. Сейчас ношение маски обязательно в общественных местах, в том числе на объектах торговли и в транспорте. Режим повышенной готовности действовал до 30 марта. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко продлил ограничения до 30 апреля и установил для неработающих граждан от 65 лет и старше время посещения аптек и объектов торговли — с 9 до 12 часов.

«Старшему поколению нельзя покидать дома — это похоже на концлагерь. Ограничение в подвижности приводит к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы», — комментирует новые меры в популярном городском паблике «Пенза live» Антон Пантелеев.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко Pnzreg.ru

В других группах введение графика посещения магазинов и аптек для пожилых людей называют «комендантским часом».

Вместе с тем многие комментаторы отмечают, что строгость мер компенсируется необязательностью их исполнения. В городских парках можно видеть активных пенсионеров уже с 6 часов утра: пожилые люди занимаются физическими упражнениями, очень много поклонников «скандинавской ходьбы».

Продление масочного режима в общественных местах также не вызвало восторга среди жителей Пензы.

«Находилась в Москве неделю, и каково же было моё удивление, когда, зайдя в магазин, у меня не стали требовать маску: хочешь надевай, хочешь нет. Сегодня приехала в Пензу, зашла в магазин, а там цербер за кассой — наденьте маску», — пишет Татьяна Бородина.

Покупатель в продуктовом магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наталья Горелова требует разрешить выпускные в детских садах:

«Заведения после 23 часов открыли, кинотеатры работают, цирк приезжает — это можно. А у детей выпускные раз в жизни».

Несмотря на 15 «лайков», мнение о необходимости вернуть выпускные в детсадах разделяют не все. Один из участников группы назвал выпускные в детском саду «ярмаркой тщеславия родителей», и такое мнение понравилось 25 пользователям.

По состоянию на 30 марта в Пензенской области подтверждено 41 919 случаев заболевания COVID-19, зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусом.