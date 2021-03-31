Оренбург, , 09:45 — REGNUM Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе оренбурженки, чей сын скончался в 2013 году после избиения сотрудниками следственного изолятора, и присудил женщине 65 тыс. евро. Суд установил, что в отношении погибшего была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод («Право на жизнь»), сообщает Комитет против пыток.

Правозащитники считают, что расследование по факту смерти Владимира Т. изначально велось вяло и безынициативно. Об этом свидетельствует тот факт, что следователь шесть раз выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии по жалобам признавались незаконными и отменялись. Полгода следователь утверждала, что полученные многочисленные травмы у погибшего — это результат падения на него доски.

Стоит отметить, что, согласно заключению экспертов, характер закрытой черепно-мозговой травмы у Владимира Т. указывает на то, что она образовалась в результате неоднократных ударов тупым твёрдым предметом (предметами) с преобладающей травмирующей поверхностью в лобную, теменные, височную и затылочную области головы.

«Следователя, по всей вероятности, устраивала такая картина происшедшего: якобы у стены стояла доска шириной 30 и толщиной 5 сантиметров — такими досками осужденные стелили полы в помещении. Длину доски следователь почему-то не определила, обозначив её «примерно в 2−3 метра». Собственно, «доску-убийцу» следователь и не видела, а просто поверила сотрудникам СИЗО № 2 на слово. И вот эта доска, будто бы, возьми да и упади на голову Владимира Т. Вот только судя по характеру и количеству повреждений, доска эта падала несколько раз…», — отметили в Комитете против пыток.

Уголовное дело по факту гибели Владимира Т. в СИЗО было возбуждено лишь спустя полгода. 7 июня 2017 года задержали двух высокопоставленных сотрудников орского СИЗО № 2: начальник учреждения Евгений Ш. и начальник оперативного отдела Виталия С. В 2018 году суд приговорил первого фигуранта уголовного дела двум годам лишения свободы, второго — к четырем с отбыванием сроков в колонии общего режима. В апреле 2019 года преступников освободили условно-досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье шокированы приговором в отношении экс-начальника колонии