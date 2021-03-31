Самара, , 09:47 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли три человека, возбуждено в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 26 марта текущего года в микрорайоне Кинельский произошел пожар в квартире двухэтажного дома на ул. Комсомольской. После его ликвидации пожарные обнаружили тела двух мужчин и одной женщины.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам причинения смерти по неосторожности. По предварительной информации, пожар произошел в результате неосторожного курения в нетрезвом состоянии.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно — медицинские и пожарно — техническая экспертизы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данному факту прокуратура региона организовала проверку управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области проводится проверка по факту гибели трех человек