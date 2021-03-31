Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Игра XCOM: Chimera Squad в ближайшее время может выйти на PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Об этом 31 марта сообщил портал Screen Rant.

Журналисты обратили внимание, что на сайте PEGI (европейская рейтинговая система компьютерных игр) появилась информация о версии игры для вышеназванных консолей, которая впоследствии была удалена.

Организация сообщила, что XCOM: Chimera Squad получила возрастной рейтинг «16+». В публикации также упоминалось, что релиз игры на PS4, Xbox One и Switch должен был состоятся 26 марта 2021 года.

Напомним, релиз XCOM: Chimera Squad состоялся 23 апреля 2020 года. Стоит отметить, что издательская компания 2K и студия-разработчик Firaxis Games анонсировали её 14 апреля 2020-го, что стало неожиданностью для многих поклонников франшизы.

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