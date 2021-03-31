Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Двое сотрудников полиции американского Капитолия подали в суд из-за «физических и эмоциональных травм», полученных ими во время штурма здания Конгресса США, произошедшего 6 января, на экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом 31 марта сообщает телекомпания CNN.

Уточняется, что офицеры полиции Капитолия Джеймс Блассингейм и Сидни Хемби, работающие в здании Конгресса уже 28 лет, утверждают в своем иске, что бывший американский лидер якобы «поощрял, подстрекал (и) руководил» толпою штурмующих Капитолий.

Также указывается, Хемби утверждает, что его придавили дверями во время штурма и опрыскали из газового баллончика, а Блассингейм — что его ударили о каменную колонну, повредив голову и спину. При этом оба полицейских требуют от Трампа не менее $75 тыс. в качестве компенсации каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса «полон неправды» и является «продолжением кампании по дезинформации».