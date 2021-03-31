Варшава, , 09:44 — REGNUM К концу лета 2021 года в Польше должны быть вакцинированы все желающие. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 30 марта в рамках пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«В Польше сделано уже 6 миллионов прививок от COVID-19. По текущим планам вакцинации населения к середине лета планируется достичь показателя в 20 миллионов сделанных прививок. А к концу лета должны быть вакцинированы все желающие жители нашей страны», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр также добавил, что со второго квартала текущего года в Польше пункты вакцинации также откроются также в аптеках и поликлиниках, чтобы ускорить данный процесс.

«При этом, мы понимаем, что очень много будет зависеть от поставщиков вакцин. В первом квартале мы столкнулись с этой проблемой, но надеемся, что все сделали выводы, и проблема осталась позади», — заключил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года американский производитель вакцин против коронавируса Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в страны ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины. В ряде государств ЕС заявили, что это привело к срыву их программ по вакцинации населения.