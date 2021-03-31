Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM Нью-Йорк станет 16-м штатом в США, легализовавшим марихуану. Накануне, 30 марта, Сенат и Ассамблея штата проголосовали за одобрение законопроекта о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает NBC New York.

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Отмечается, что соглашения о том, чтобы разрешить продажу препарата для рекреационного использования, законодатели штата первоначально достигли в прошедшие выходные. Сенат принял законопроект 40 голосами за и 23 голосами против, а Ассамблея штата одобрила документ 100 голосами. Против выступили 49 законодателей.

После этого законопроект направят на подпись губернатору штата Эндрю Куомо.

«Нью-Йорк имеет легендарную историю как прогрессивная столица страны, и этот важный закон снова продолжит это наследие», — подчеркнул глава штата в заявлении после принятия законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что экономический ущерб в американском штате Нью-Йорк, причиненный пандемией коронавируса, призвал частично компенсировать за счёт легализации марихуаны. Губернатор предложил разрешить применять этот наркотик в рекреационных целях.

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Подобные инициативы блокировались законодательным органом региона на протяжении двух последних лет. В настоящий момент использовать марихуану в штате Нью-Йорк можно лишь в медицинских целях.