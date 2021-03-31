Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Власти Соединённых Штатов намерены привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека по всему миру, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы задействуем все инструменты нашей дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении», — сказал Блинкен.

Госсекретарь привёл в пример «геноцид» уйгуров в Китае, атаки на оппозиционных политиков, журналистов и ведущих борьбу с коррупцией, а также применение насилие к протестующим в Белоруссии.

При этом Блинкен признал наличие в США собственных проблем в области прав человека, связанных в том числе с расизмом. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют. Мы работаем над ними», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на 46-м заседании СПЧ США способствовали принятию мер реагирования на «ужасные ситуации» с правами человека посредством резолюций, совместных заявлений и вмешательств, в том числе по Белоруссии, Мьянме, Бурунди, Египту, Эритрее, Ирану, Никарагуа, Северной Корее, России, Шри-Ланке, Сирии, Венесуэле, Южному Судану и Йемену.

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