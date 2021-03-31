Ярославль, , 09:42 — REGNUM Департамент транспорта Ярославской области согласовал новую транспортную схему Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в органах власти города и области.

Автобус в Ярославле

Пока что новая схема не опубликована. Известно лишь, что власти отказались от ликвидации сквозных маршрутов общественного транспорта и создания «пересадочных узлов». Именно это вызвало наибольшее возмущение горожан после публикации первого варианта схемы. Сохранены ли все маршруты, или только их часть — будет ясно лишь после обнародования документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля планировала начать изменение маршрутной сети в апреле 2021 года. Но после недовольство горожан реформа была остановлена областными властями. Конкурс на новые маршруты был отменён.

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