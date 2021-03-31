Москва, , 09:41 — REGNUM В ходе обсуждений на площадке Общественной палаты РФ состоялось заседание общественных советов при Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре, в рамках которых стороны обсудили возможность сохранения ЕГЭ в качестве обязательного для всех выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Участники заседания обсудили, какой отпечаток на проведение ЕГЭ наложила эпидемиологическая ситуация и стоит ли, в частности, сохранить этот экзамен в качестве обязательного для всех выпускников, в том числе тех, кто не планирует поступление в вузы», — говорится в сообщении.

Стороны предложили повторно вернуться к данной теме на новом совместном заседании общественных советов осенью 2021 года, «с тем чтобы проанализировать опыт двух лет проведения государственной итоговой аттестации в сложных эпидемиологических условиях и понять, какие выводы из него нужно сделать для стандартной практики проведения экзаменов».