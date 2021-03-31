Москва, , 09:41 — REGNUM Доля жителей России, не готовых переплачивать за какие-либо продукты питания, выросла за два года с 39% до 45%. Об этом свидетельствуют итоги исследования холдинга «Ромир».

«Большинство россиян не готовы переплачивать ни за какие продукты: 45% заявили об этом в 2021 году, 39% — в 2019 году», — говорится в исследовании.

Вместе с тем увеличилась доля тех, кто готов платить больше за экологически чистые продукты. Таких стало 43% вместо 34% двумя годами ранее.

Переплачивать за продукты без ГМО сегодня готовы 30% (против 33% в 2019 году), а за продукты известных и дорогих марок — 4% (против 8%).

Директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская пояснила, что покупателей интересуют экологичные, более натуральные продукты, но переплачивать за них сейчас люди не готовы. Увеличивается доля тех, для кого цена — главный критерий при выборе продуктов питания. Так, на цену обращают внимание при покупке 80% респондентов.

Исследование охватило 1,5 тыс. человек старше 18 лет, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах России.

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