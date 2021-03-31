Варшава, , 09:40 — REGNUM 30 марта глава польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь направила открытое письмо председателю этой организации Питеру Боунессу. В нем она затронула тему арестов руководителей Союза поляков Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

В письме демонстрируется официальная позиция Варшавы по поводу арестов представителей польской диаспоры в Белоруссии. Несмотря на предъявленные обвинения, руководство Польши считает, что это является «преследованием поляков в республике по национальному признаку».

«Недавние задержания руководителей и других членов Союза поляков Белоруссии могут свидетельствовать о начале широкой политики официального Минска по преследованию польского национального меньшинства в этой республике», — говорится в письме.

В связи с этим, Бартусь в своем обращении отметила, что Белоруссия должна соблюдать обязательства, взятые страной перед ОБСЕ. В том числе речь идет о Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии Новой Европы 1990 года и Копенгагенском документе 1990 года, где есть нормы о защите прав национальных меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.