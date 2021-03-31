Севастополь, , 09:37 — REGNUM Заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю задержан при получении взятки в 533 тыс. рублей в Севастополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 31 марта. Также правоохранительные органы задержали адвоката, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.

Как полагает следствие, в конце января 2021 года сотрудник полиции при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. При этом он добавил, что за денежное вознаграждение мероприятия могут быть прекращены. Адвокат выступил посредником: он лично встречался с председателем правления товарищества собственников недвижимости и неоднократно передавал ей выдвинутые требования.

Днём 25 марта адвокат, находясь в своем автомобиле Range Rover на Камышовом шоссе, получил от председателя правления ТСН семь тысяч долларов США, или 533 тысячи рублей по курсу Центрального банка РФ, для сотрудника полиции. Действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения комплекса мероприятий.

Сотрудник УМВД задержан. Уголовное дело передано в производство управления по особо важным делам. Также в ходе следствия будет дана оценка и антикоррупционным профилактическим мероприятиям со стороны руководства задержанного сотрудника правоохранительных органов.