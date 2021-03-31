Цхинвал, , 09:41 — REGNUM Предложение минздрава Грузии вакцинировать жителей Южной Осетии от COVID-19 является попыткой вмешаться во внутренние дела республики. Об этом говорится в заявлении югоосетинского МИД, обнародованного на сайте внешнеполитического ведомства.

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В министерстве отреагировали на заявление министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе. Она 30 марта сказала, что медики и пенсионеры, проживающие в Абхазии и Южной Осетии могут приходить в грузинские клиники, чтобы привиться от COVID-19.

В югоосетинском МИД отметили, что в Грузии сложная эпидемиологическая обстановка, кроме того, есть трагический опыт применения вакцины AstraZeneca. Дипломаты Южной Осетии рекомендовали грузинским властям заняться решением внутренних проблем.

«Что касается Южной Осетии, то ситуация с COVID-19 и вакцинацией от коронавируса находится под надёжным контролем и заботой руководства республики, которая предприняла все необходимые меры для защиты здоровья своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет», — говорится в заявлении Цхинвала.

В Абхазии на предложение минздрава Грузии также ответили отказом.

Напомним, в Грузии идёт вакцинация препаратами от компаний Pfizer и AstraZeneca. После прививки вакциной AstraZeneca в Грузии 19 марта умерла медсестра. Причина смерти до сих пор не названа.

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