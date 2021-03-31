Джакарта, , 09:35 — REGNUM В компании Pertamina заявили, что два из четырех резервуаров, горевших на нефтеперерабатывающем заводе в округе Индрамаю, удалось потушить, сообщает Antara.

Вице-президент компании по корпоративным коммуникациям и связям с инвесторами Агус Суприянто заявил, что резервуары T-301H и T-301E удалось потушить.

По его словам, аварийная бригада нефтеперерабатывающей компании обнаружила горячую точку в перегородке резервуара Т-301, где хранилось топливо.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел 29 марта. Накануне пожара местные жители почувствовали очень сильный запах. Спустя несколько часов произошел взрыв и пожар, в результате которого загорелся резервуар с топливом. В результате пожара 29 человек получили ранения.

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