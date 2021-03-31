Скопье, , 09:37 — REGNUM Фито-санитарная инспекция при министерстве сельского хозяйства, лесоводства и экономики вод Северной Македонии 30 марта наложила запрет на ввоз картофеля из Сербии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Министерство возглавляет этнический албанец Ариянит Ходжа.

Решение в инспекции объяснили присутствием в сербском картофеле особого вида опасных бактерий. Запрет будет действовать еще примерно три года — срок был определен в соответствии с длиной периода выращивания этой культуры.

В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что прекращение ввоза картофеля из Сербии не приведет к возникновению дефицита, поскольку лакуну заполнит отечественный картофель.

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