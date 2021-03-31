31 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Испанское издание La Razón рассказывает о правительственном кризисе в Бразилии, который пришёл в страну в разгар пандемии коронавируса.

Александр Умрихин, , 10:28 — REGNUM Правительство бразильского президента Жаира Болсонару, похоже, рухнуло 29 марта с уходом министров иностранных дел и обороны — всего через несколько дней после того, как глава здравоохранения был заменён в разгар пандемии COVID-19. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уход министров Эрнесто Араухо и Фернандо Азеведо-и-Силва был официально подтвержден правительством, которое также сообщило об очередном изменении в министерстве юстиции, поскольку глава этого ведомства стал генпрокурором. Хотя Араухо ясно дал понять, что он подал в отставку, генерал Азеведо-и-Силва уволился только посредством заявления, в котором он не уточнил, была ли это отставка или увольнение.

И Араухо, и Азеведо-и-Силва вошли в состав правительства вместе с Болсонару 1 января 2019 года. Они ушли после того, как 22 марта генерала Эдуардо Пасуэлло на посту министра здравоохранения сменил кардиолог Марсело Кейрога на фоне ускорения кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, в результате которого уже погибло более 312 000 человек в стране

Эрнесто Араухо Gov.br Фернандо Азеведо-и-Силва Gov.br

В случае с Пасуэлло, третьим министром здравоохранения в правительстве Болсонару с момента начала пандемии в стране в феврале 2021 года, уход был результатом сильного давления со стороны более умеренных правых, критиковавших его неустойчивое управление в области здравоохранения, которое даже расследуется в судебном порядке.

Причины ухода Араухо аналогичны, в то время как случай генерала Азеведо-и-Силва неясен, а его уход из правительства окутан тайной до такой степени, что не подтверждено, ушел ли он в отставку или был вынужден сделать это.

Отставка министра иностранных дел

Отставки министра иностранных дел громогласно требовали многие парламентарии и даже правящие круги, которые обвинили Араухо в создании трений с важными бразильскими партнерами, которые помешали стране получить доступ к антиковидным вакцинам.

Отставки Араухо публично требовали даже глава сената Родриго Пачеко и сенатор Катя Абреу, председатель комитета по иностранным делам верхней палаты. Недовольство было основано на критике министра в адрес Китая, США и Индии — трех ключевых стран на международной арене и важных торговых партнеров страны.

В случае с Китаем Араухо имел прямые конфликты с послом Пекина в Бразилии после того, как поставил под сомнение эффективность антиковидных вакцин, производимых в этой стране, сославшись на происхождение вируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухань.

Вакцинация от коронавируса в Бразилии (сс) Governo do Estado de São Paulo

На встрече с индийскими властями он раскритиковал глобализм, который, по его мнению, доминирует во Всемирной организации здравоохранения, и объявил об отказе Бразилии от предложения приостановить действие патентов на антиковидные вакцины.

Что касается Соединенных Штатов, то Араухо, как и Болсонару, публично поддержал попытку переизбрания Дональда Трампа и даже поставил под сомнение чистоту выборов, в конечном итоге выигранных нынешним президентом Джо Байденом.

Как официально подтверждено, посол Карлос Альберто Франко Франса был назначен главой министерства иностранных дел, а главой министерства обороны избран генерал Вальтер Соуза Брага Нетто.