Иркутск, 31 марта, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктов региона.

МЧС Ликвидация последствий подтопления населенных пунктов талыми водами продолжается в Иркутской области

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Но подтопленных домов в селе Хомутово, деревне Грановщине, селе Урик, деревне Столбово Иркутского района, в селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также двух садоводствах города Иркутска, нет, отмечают спасатели. По их словам, эвакуация населения не потребовалась.

К аварийно-спасательным работам привлечены силы и средства администраций, спасательных служб региона, дорожной службы, Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 69 человек и 18 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая паводковая обстановка сложилось 30 марта в Иркутске: из-за таяния снега подтопило несколько садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка.

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