Челябинск, , 09:32 — REGNUM Прокуратура Челябинска может обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, вынесенную Центральным райсудом 37-летнему жителю города. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В суде следователь просит назначить ему заключение под стражу. Прокуратура поддержала это ходатайство. Заключение гражданина под домашний арест несправедливо и не отвечает обстоятельствам совершённого преступления, считают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось 29 марта. На улице 60-летия Октября пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся.

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