Вена, , 09:31 — REGNUM Некоторых пользователей консолей PlayStation 5 возмутило решение издательской компании THQ Nordic, касающееся версии игры Wreckfest для PS5. Об этом 31 марта сообщил портал Comicbook.

Издатель объявил, что стоимость игры для новой консоли Sony, релиз которой состоится 1 июня 2021 года, в США составит $40. При этом THQ Nordic сообщила, что те геймеры, которые ранее купили версию Wreckfest для PS4, могут обновить её до версии PS5 за $10.

Многие владельцы PlayStation 4, ранее купившие Wreckfest, выразили своё недовольство по этому поводу. В ответ на это THQ Nordic заявила, что $10 — это справедливая цена, поскольку разработчики потратили недели на то, чтобы внести в игру улучшения.

https://twitter.com/THQNordic/status/1376519693457055744

Напомним, Wreckfest представляет собой симулятор гонок на выживание, разработкой игры занимается студия Bugbear Entertainment. Релиз игры на PlayStation 4 состоялся 27 августа 2019 года.

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