Ташкент, , 09:28 — REGNUM Футбольный клуб «Андижан» выступил в социальных сетях против ЛГБТ-сообщества. Соответствующие публикации появились на странице клуба в Twitter и Instagram.

На страницах клуба было опубликовано перечеркнутое изображение радужного флага — символа ЛГБТ-сообщества с надписью «Мы против ЛГБТ. Стоп ЛГБТ». В настоящее время публикации удалены.

Как сообщал ИА REGNUM, 29 марта в центре Ташкента прошли беспорядки противников ЛГБТ-сообщества. Толпа молодых людей приняла двух человек за представителей этого движения и попыталась избить их. Полиция задержала 12 человек.