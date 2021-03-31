Москва, , 09:28 — REGNUM В феврале 2021 года в России было продано в лизинг 17,7 тыс. экземпляров автотранспортных средств. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, число лизинговых сделок в прошлом месяце превысило их количество за февраль прошлого года на 21%.

По данным аналитиков агентства, рост объемов лизинга коснулся всех сегментов автотранспорта. Так, число проданных легковых машин в лизинг составило 10,2 тыс. штук — на 16% больше, чем годом ранее. При этом на данный сегмент в феврале пришлось 58% от общего объема лизинговых сделок.

Что же касается грузовиков, то по ним объём лизинга вырос на 44%, до 4,9 тыс. единиц. В сегменте малотоннажной грузовой техники рост меньше — 1% (2,2 тыс. ед.). Продажи автобусов в лизинг в феврале выросли на 37%, до 0,4 тыс. единиц.

Напомним в прошлом году в РФ было заключено около 227 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту — на 2% больше, чем в 2019 году.

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