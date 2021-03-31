Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В Горно-Алтайске завершена проверка, организованная после обращения работников детского сада №14 к главе республики с жалобами на давление руководства и незаконные увольнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В администрации города была создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры и МЧС. По итогам проверки подтвердился факт некорректного поведения заместителя заведующего детсадом, из-за чего в коллективе сложилась «крайне нездоровая атмосфера».

«Так, были допущены грубые нарушения норм этики профессионального общения педагогических работников, оскорбления в адрес воспитателей и младших воспитателей», — отметили в правительстве.

Выяснилось также, что заведующая принимала на работу людей без образования, неправильна считала стаж работы и так далее. В отношении неё возбуждено три дела об административных правонарушениях в отношении руководителя детского сада.

В настоящее время она со своим заместителем не выходят на работу на основании листков нетрудоспособности. Вопрос об увольнении власти намерены решить после их появления на работе.

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