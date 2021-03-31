Киев, , 09:29 — REGNUM За протестами против повышения тарифов на Украине якобы стоит Россия. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов 30 марта, выступая в Верховной раде.

«Как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами… Вспомните так называемые тарифные майданы в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России», — сказал он.

Глава СБУ добавил, что всячески поддерживает протесты, поскольку они демонстрируют зрелость украинского общества. Он также напомнил, что Украина живёт в условиях «гибридной войны», а расшатывание ситуации в стране — одно из её проявлений.

Напомним, с 2014 года, когда на Украине началась гражданская война, власти страны во всех бедах обвиняют Россию, приписывая ей так называемую «агрессию» против Украины. Киев пытается таким образом снять с себя ответственность за всесторонний социально-экономический кризис, который охватил Украину после государственного переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что жители Украины доведены до отчаяния постоянным повышением цен на ЖКХ. По словам политика, люди вынуждены распределять деньги между едой и оплатой коммунальных услуг.

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