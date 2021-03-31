Магас, , 09:26 — REGNUM В Ингушетии с начала 2021 года установлено более 200 фактов самовольных подключений к газовым сетям. Жителями и организациями региона, получающими газ в обход приборов учета, нанесено ущерба на сумму 167 млн рублей, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев.

По его словам, за первый квартал текущего года в отношении нарушителей возбуждено семь уголовных дел и по 48 материалам проверок возбуждены 48 административных производств.

Всего в правоохранительные органы направлено 195 материалов проверок по фактам хищения. Большинство самовольных подключений было совершено абонентами-частниками — 175 фактов на сумму 154 млн рублей. Остальные хищения совершили юридические лица, нанеся ущерба на 20 млн рублей.