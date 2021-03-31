Сеул, , 09:36 — REGNUM В феврале 2021 года индекс физического объёма экспорта товаров из Южной Кореи составил 109,26 пункта, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель растёт на протяжении шести месяцев подряд с сентября 2020 года.

Объём экспорта транспортного оборудования из Южной Кореи вырос на 26,2%, химической продукции — на 9,9%, компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 6,1%, однако объём экспорта угля и нефтепродуктов, напротив, сократился на 18,9%, металлопродукции — на 8,4%.

Эксперты отмечают, что рост показателя обусловлен увеличением спроса на полупроводники и восстановлением спроса на легковые автомобили.

Индекс экспортных цен вырос на 10,4%, до 107,5 пункта. Экспортные цены на химическую продукцию выросли на 22,5%, на компьютеры, электронное т оптическое оборудование — на 11,9%.

Индекс физического объёма импорта и индекс импортных цен также вырос на 15,7% и 15,1% соответственно, до 113,23 пункта и 117,76 пункта.

Индекс цен — относительный показатель изменения уровня цен за определённый период времени.