Бразилиа, , 09:30 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 31 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 317 646.

Также указывается, что за последние 24 часа в Бразилии выявили 84 494 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 658 109.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 074 483 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 1660 пациентов.