Москва, , 09:25 — REGNUM Новый банк развития БРИКС масштабно ответил на вызовы экономики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«НБР — один из первых многосторонних банков развития, который масштабно ответил на экономические вызовы пандемии. В апреле 2020 года Совет управляющих Нового банка развития учредил специальный финансовый механизм поддержки стран-акционеров на сумму 10 млрд долларов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на сегодняшний день НБР готовит вторую пятилетнюю стратегию на период 2022—2026 годов.

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба, одной из ключевых целей банка на следующие пять лет должна стать «дальнейшая трансформация НБР в полноценную практическую платформу по расширению экономического сотрудничества между экономиками БРИКС».