Гай, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Гайском городском округе Оренбургской области в отношении аптеки возбудили административное производство за то, что в помещении отсутствовало обеззараживание воздуха специальным оборудованием. По итогам рассмотрения дела суд вынес постановление о штрафе в отношении юрлица, сообщает пресс-служба Гайского городского суда.

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Административный протокол был составлен специалистами Роспотребнадзора. Они провели проверку аптеки и выяснили, что организация работает в условиях, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Судебная инстанция пришла к выводу, что в действиях аптеки содержится состав административного правонарушения, квалифицируемого как нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Юрлицу назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Адамовском районе за аналогичное нарушение оштрафовали директоров двух аптек. Размер штрафа составил по 25 тыс. рублей.

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