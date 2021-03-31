Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали вандала, который на протяжении нескольких лет уничтожал надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ на юго-западе города. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свою болезненную тягу к уничтожению скульптур ангелов на могилах Красненького кладбища Петербурга вандал удовлетворял несколько лет. Помимо самих скульптур от действий преступника пострадали и живые люди, например 56-летней горожанке пришлось неоднократно реставрировать фигуру ангела стоимостью в один миллион рублей, установленную на могиле ее покойного сына.

«По выявленным фактам полицией было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и статье 214 УК РФ (вандализм)», — сообщили в ведомстве.

Задержать злоумышленника удалось 29 марта. Серийным вандалом оказался 60-летний петербуржец, проживающий рядом с кладбищем. В разговоре с полицейскими мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного», — уточнили в ведомстве.

Видео: прес-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.