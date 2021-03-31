Скопье, , 09:32 — REGNUM Спикер парламента Республики Северная Македония этнический албанец Талят Джафери вечером 29 марта, после заключения соглашения о переносе переписи населения в стране на сентябрь, заявил журналистам, что он против подобного переноса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Джафери подчеркнул, что перепись населения должна быть завершена в срок, предусмотренный принятым ранее законом о переписи населения.

Талят Джафери «Я против переноса переписи. Мы провели выборы посреди пандемии. Перепись это индивидуальный акт, во время которого переписчик согласно протоколам приходит к семье и проводит регистрацию».

Напомним, македонская оппозиция угрожает правительству бойкотом переписи и требует ее переноса под предлогом опасности подобного мероприятия в период пандемии. Настоящей причиной негативного восприятия переписи македонской оппозицией является нежелание допустить усиление албанского национального меньшинства, доля которого в населении продолжает возрастать, что неминуемо покажет перепись.

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